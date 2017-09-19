違停惹警盤查 搜出車內制式手槍

2017-09-19 14:07

〔記者許國楨／台中報導〕侯姓男子聲稱因最近與人有糾紛，花了30多萬元購買一把德國製的制式手槍及子彈隨身攜帶防身，前晚搭乘友人的奧迪進口車到夜市吃晚餐時，因車子違停影響交通被警方攔查，結果連同槍彈一併露餡被查獲，侯男頓時鐵色鐵青直呼，晚餐還沒吃就這樣被抓，真是衰到爆。

台中市警局保安大隊第一中隊長黃欽洲當晚帶班巡經中華路夜市，發現一部白色奧迪進口車違規併排停車，由於已影響到車流順暢立即上前取締攔查時，發現分別為33歲、37歲的廖姓駕駛、侯姓乘客表情有異，經查兩人都有毒品前科，雖然侯男下車後態度看似配合，但卻掩不住因緊張呈現出的不安神情。

警方直覺有異要求侯男拿出放置後座的背包受檢，赫然發現背包內藏放一把德國制式WALTHER-P99-QA手槍，彈匣1個（內裝有子彈8發）及另1包子彈13發，合計制式9MM子彈共21發，頓時繃緊神經立即壓制侯男逮捕上銬帶回偵辦。

侯男聲稱廖男對槍彈一事並不知情，供稱槍彈是約5年前向姓名不詳男子以30多萬元購得，未曾持槍犯案過，但因之前曾和人發生糾紛，遂隨身攜帶自保防身，原以為只要不招搖就不會被警方盯上，沒想到卻因友人車子違規露餡；警方則在訊後將全案依槍砲罪嫌送辦，並繼續追查槍彈來源。