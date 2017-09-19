502億元捷運三鶯線 落選2廠商提告撤銷決標

2017-09-19 13:35

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市政府採購處去年決標捷運三鶯線工程，宣布榮工團隊得標，落選的中工團隊與工信團隊不約而同質疑「工程實績」認定有問題，雙赴台北高等行政法院控告採購過程有瑕疵，要求撤銷決標，北高行今日開準備程序庭，兩造各說各話，法官諭令雙方下次開庭前以書面聲明主張。

三鶯線是新北市長朱立倫政見「三環三線」中的捷運建設，起始預算340億元，後追加到502億元，金額龐大，原有三組廠商參與投標，分為「榮工工程、日商日立與義商安薩爾多」、「中華工程、德商西門子、韓商現代樂鐵」、「工信工程與加拿大商龐巴迪」。

新北府採購處資格審查後，以工信團隊未繳交財務報表、銀行往來信用證明，不符招標規定為由，把工信評為「不合格」，取消投標資格，因此進入最終審查的僅有榮工與中工兩團隊，榮工團隊以最有利標勝出；工信團隊不服審查結果，目前案子上訴到最高行政法院。

中工律師指控，三鶯線招標須知規定廠商須建置有通訊式列車控制（CBTC）「工程實績」，但榮工團隊安薩爾多在土耳其安卡拉興建的捷運尚未完工，僅完成測試，不符本案要求的工程實績。

中工律師解釋，招標須知規定工程實績的證明文件，應具備啟用後的功能正常與運轉結果，但安薩爾多提出的文件，僅是施工狀態的說明函，並沒有提到啟用後功能正常的實績文件，且繳交的使用證明書也無法證明有工程實績。

工信團隊的資格案雖正在最高行政法院審理，為避免權益受損，亦同步提告要求撤銷決標案。

工信的委任律師主張與中工相同，質疑安薩爾多只繳交土耳其安卡拉捷運的驗收證明書、使用情形證明，卻無文字記載完工啟用後功能正常。

工信律師指出，新北府採購處應為形式上審查，安薩爾多的文件形式已不符合投標須知規定，決標案應予撤銷。

新北府採購處反駁，有關工程實績不能只看投標文件，還要參酌廠商提出的資料，重點在於廠商提出的實績能否證明工程已完成，

安薩爾多律師回應，中工與工信主觀認為使用證明書所述「啟用」，就是商業運轉後的使用，但法規並沒有這樣規定，且法規也沒有明定何為啟用，因此能夠定義的機關只有採購單位，也就是新北府採購處。

安薩爾多律師主張，新北府採購處已明確認定它們達到實質完工，符合使用情形證明，世界銀行的採購實務也符合這樣的標準，因此本案並不違法，符合國際實務。