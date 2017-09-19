3秒5刀奪命 退役士官長持刀自衛退敵遭訴

2017-09-19 13:26

〔記者黃建華／高雄報導〕李姓男子去年因買中古車糾紛，找來莊姓、陳姓等友人興師問罪，圍毆黃姓中古車商，卻踢到鐵板，海軍士官長退役的黃男，被打得鼻青臉腫一度隱忍，但莊男又持掃把鋁管從後痛打其頭，激怒黃從包包抄起一把折疊刀，轉身以右手勾住莊男脖子，左手持刀，3秒內連刺莊男頭、胸、頸5刀，嚇得李男等人逃竄，莊男因傷重不治，高雄地院一審依殺人罪將黃姓中古車商判處12年。可上訴。

黃男雖主張是正當防衛，否認有殺害莊男的犯意，但法官調閱監視器影像，認定黃男「體型、身手了得，未必動刀也可退敵」，尤其黃擔任海軍士官長10年，深知頭、胸、頸均是人體致命傷，莊男身中5刀，卻刀刀致命傷，5.5公分長的刀刃卻造成7.2公分深傷口，足見黃男下手之重，法官因此依殺人罪將他論罪科刑。

判決指出，海軍士官長退役的黃姓中古車商與李姓男子去年9月間發生汽車買賣糾紛，李男與陳姓友人在「大帑殿KTV」前與黃男談判時，遭黃的友人毆打。李男因此於同年9月13日15時30分許，找來莊姓、陳姓及其他數名真實姓名年籍不詳友人一起至黃姓車商的租屋處興師問罪。

黃的友人趙男（綽號豪哥）見李男一方人多勢眾，協調僅由李、陳、莊3人至3樓與黃姓車商見面，其餘之友人在一樓外面等候。未料，黃姓車商與李、陳、莊見面後，就遭質問在「大帑殿KTV 」是否指使他人毆打李、陳2人，並徒手毆打黃男，黃並未還手，「豪哥」見狀將莊男推開。但莊男後來又拿屋內鋁製握把的掃把佯裝掃地，卻持掃把鋁棍痛毆黃姓車商的頭，黃男因此頭部外傷併腦震盪、右眼眶旁挫瘀傷、右臉撕裂傷。

當天13時49分許，黃男因談判過程一再連遭莊毆打，氣憤難耐，竟從隨身背包取出折疊刀（刀鋒約長5.5公分，握柄約長7.5公分），李男見狀阻擋，遭黃以刀劃傷右耳、右臉頰，黃隨即迅速轉身，不到3秒鐘時間，用右手勾住站在其身後之莊男頸部，以左手所拿之折疊刀迅速往莊的頭部、胸部、頸部刺殺 5刀，豪哥、李男見狀上前攔阻，黃才放開受傷的莊男，陳男則舉起椅子作勢抵抗，但李、莊、陳隨即退至3 樓門外，李男離去前，持無殺傷力之空氣槍朝屋內射擊1槍。

身中5刀的莊男，被刺入右心室，造成血胸及氣胸，右耳前切割傷切斷右顳動脈，被不知名友人攙扶下樓並駕車緊急送至市立聯合醫院急救，但仍宣告不治，黃男因此被檢方依殺人罪起訴。