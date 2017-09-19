元配掌握關鍵「床照」 小三要賠20萬

2017-09-19 13:14

〔記者溫于德／台北報導〕北市一名女子質疑丈夫出軌小三，在掌握關鍵臉貼臉「床照」後，怒向小三求償70萬精神損失。元配出庭時不甘就金額方面讓步；小三則說「我也是被出軌的人...」，並泣訴一家老小均待她養、無力賠償。法官見狀向雙方分析利弊後，最終同意以20萬結束感情糾葛，當庭簽立和解筆錄後撤告。

據了解，元配掌握的床照，雖清楚拍下丈夫、小三依偎一床，並由男方提供左臉供女方右臉倚靠，但因「未拍下關鍵性愛或裸身畫面」，遭承辦檢察官以無法證明「通姦」為由，做出不起訴處分。而兩個女人間的戰事未完，延伸至法院民事庭。

元配在首度開庭時強調，小三出現、介入，不但使夫妻感情失和，她也為此精神受傷，不願就金額讓步；而坐於被告席的小三起初情緒平和，並承認床照存在，但論及金額時突淚眼婆娑地說「我也是被原本出軌的人...」，且家裡上有長輩、下有小孩待養，無力負擔。

僵持不下之際，法官先向原告分析，依據過往判例，此類「刑事不起訴、但已侵害配偶權」民事案件，在審酌雙方條件後，判賠金額不離20萬元；後則轉頭對被告說，雖刑事已獲不起訴處分，但床照的出現，足可認定超越普通朋友之親密交往行為，違反善良風俗，侵害配偶權，「不能因為妳一句沒錢、就不賠」。

雙方聽畢法官勸諭後，最終以20萬結束紛爭，並當庭簽立和解筆錄，結束愛恨糾葛。