毒販就逮 大體化妝師女友大哭：不怕鬼，警察比較可怕！

2017-09-19 13:02

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓男子因販毒案被通緝，逃亡期間交了一名擔任大體化妝師的周姓女友，由周女做掩護開車搭載持續販毒，警方前晚循線到兩人投宿摩鐵查緝起出安毒時，周女被突如其來陣仗嚇到花容失色嚎啕大哭，警方問周女：「幫遺體化妝都不害怕，看到警察還嚇成這樣？」周女竟說：「我不怕鬼，警察比較怕！」讓警方聽了不禁啼笑皆非。

台中市刑大偵五隊日前接獲線報，39歲黃嫌因多起販毒案被判刑10年以上遭通緝，逃亡期間仍持續販毒籌措跑路費用，還結識從事殯葬業以「大體化妝師」為業的31歲周姓女友，平日除由周女做掩護開車搭載四處趴趴走，有時更與毒蟲相約殯儀館進行毒品交易，並不定期更換摩鐵投宿藉此逃避追緝。

警方前晚掌握兩人投宿北屯區一家摩鐵，迅速集結警力趕往攻堅查緝時，只見黃嫌狼狽地窩縮在床角，還以棉被蓋住企圖藏匿仍被揪出，而周女則被突如其來陣仗嚇到花容失色、嚎啕大哭，警方詢問周女：「妳連幫遺體化妝都不害怕，看到警察還嚇成這樣？」周女竟說：「我不怕鬼，警察比較可怕！」一番言論令警方不禁莞爾。

警方同時在黃嫌背包內起獲已分裝好準備販賣的安非他命11包（19.16公克）、毒咖啡包1包、電子磅秤、分裝袋、吸食器等證物，一度懷疑黃嫌將毒品藏放周女車內搜車時，周女此時情緒已較平撫還不忘提醒警方，「大體化妝箱摸過要消毒喔！」警方最後雖未在車上找到毒品，仍在訊後將全案依毒品罪嫌送辦，並將黃嫌解送歸案。

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