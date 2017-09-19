又傳法庭外暴力事件！桃園律師法庭外被歐傷昏迷

2017-09-19 12:51

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市60歲巨姓律師，昨天早上到桃園地院位於仁愛路的民事庭開債務糾紛庭，接近中午結束後步出法庭，隨即在外頭遇到對方、43歲吳姓男子，兩人爭執後發生肢體衝突，目擊民眾趕緊報案，警方、救護人員趕抵，巨姓律師已倒臥在地、意識不清，另名吳男手部也有傷，兩人分別被送到衛福部桃園醫院、敏盛醫院急救，巨姓律師目前仍在加護病房救治、呈現半昏迷狀況，他過去曾擔任桃園地院庭長，後轉職律師，警方先將吳男送辦，檢察官訊後諭知15萬元交保。

警方調查，雙方疑因法庭上的言語攻防起爭執，離開法庭後又遇見；目擊者說，當時吳男走進法庭外50公尺的早餐店點餐，巨姓律師離開法庭正好經過，兩人原本只是講話，沒多久突然演變成肢體衝突。

警方、救護人員獲報趕抵，巨姓律師已經倒在地上，送醫時全身多處疼痛、右肩撕裂傷、意識不清，目前仍在加護病房救治，需要進行腦部手術；另名吳姓男子則是手部撕裂傷、意識清楚。

據悉，吳男積欠巨姓律師當事人債務，吳男在法庭上提供物品想作為擔保、抵償欠債，當場被律師以「無價值」回絕，疑似因此讓吳男心生不滿，在法庭外遇見一言不合而出手。

吳男避重就輕供稱兩人是互毆，他自己也受了傷；不過，警方查訪現場目擊民眾，巨姓律師疑似未出手，只是用手部阻擋、防衛而已，案發過程仍待進一步調查，警方訊後先將吳男送辦。