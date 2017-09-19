詭！鬼月深夜上國道 人偶從天而降12車撞見驚呆了...

2017-09-19 12:52

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〔記者曾健銘／新北報導〕國道公路警察局第一大隊勤指中心本月14日深夜11時許，接獲民眾報案，指稱國道1號南下3.9公里八堵路段，有12輛車撞上大型掉落物，紛紛停在外側路肩待援，國道警方趕抵現場，赫見內、外側車道上分別有2具大型人偶燈籠，其中一具慘遭「腰斬」，初步研判應是未固定妥當，高速行駛下掉落，但因現在適逢鬼月，暗夜中的人偶又顯得特別詭異，讓許多遭波及的駕駛驚呼「毛毛的！」

遭波及的駕駛事後將行車紀錄器po上網，畫面中顯示，該名駕駛行駛在內側車道，突然間前方車輛都亮起煞車燈，他還未反應過來，就撞上龐大的「不知名物體」，下車查看才知道撞到人偶花燈，因正值鬼月敏感時間，引起網友熱議，「好兄弟來了」、「好毛」、「夜晚的花燈看起來很可怕」。

國道警方表示，事後循監視器追查，發現1輛大貨車疑似搭載2具大型人偶燈籠，疑似是肇事車輛，正當警方循車牌調查車主時， 28歲張姓駕駛在案發後2小時，主動開著肇事車輛至汐止分隊報案。

張男向警方供稱，當晚從基隆出發準備載運2具大型花燈要到台中參加廟會，過程中並未發現花燈掉落，直到行駛至林口路段時，同行的其他車輛發現後告知，他才北返，因沿路尋找未果，所以開進汐止分隊詢問，看到破碎的花燈，才知道闖下大禍。

警方調查，整起事件共波及12輛小轎車，張男不僅得賠償所有車輛損失，警方另依道路交通管理處罰條例第30條1項2款，依法開出3千元以上、9千元以下的罰單，讓他直呼，「這下虧大了！」