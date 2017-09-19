辛酸申冤31年 蘇炳坤妻力挺：丈夫是清白的

2017-09-19 12:39

〔記者楊國文／台北報導〕被控搶劫銀樓被判刑15年定讞，被羈押、服刑共943天，經總統特赦的蘇炳坤，第五度聲請再審，高等法院今裁准。蘇炳坤的最大精神支柱妻子陳色嬌，到庭聆聽裁定後，回想起31年來的申冤過程，難過地紅了眼眶，與蘇緊握雙手，欣喜流下淚水。

陳色嬌表示，對再審有信心，「因為丈夫是清白的！」，因為案發時丈夫在家睡覺，丈夫若犯法，判他死刑還不夠；她形容，31年的申冤路一路走來，「那種痛無法形容」，希望高檢署不要提抗告。

蘇炳坤今天上午在律師羅秉成、妻子陳色嬌、一路協助蘇的退休檢察官彭南雄、司改團體陪同下，到高院聆聽裁定。高院合議庭破天荒開放媒體進入法庭，全程拍攝宣判裁定過程，原本已頻頻拭淚的蘇炳坤，當宣判裁准再審後，更難掩激動落淚，共三度鞠躬謝謝合議庭的3位法官。在旁聽席的蘇妻陳色嬌則哽咽淚如雨下。

陳色嬌拭淚回憶說，75年6月19日上午6點多，夫妻兩人被急促敲門聲驚醒，蘇炳坤應門後，被3位自稱刑警的白衣人抓走，丈夫對她說「我和他們去一下，馬上就回來」，沒想到丈夫這一離開，原本的單純家庭一夕變調。

陳色嬌說，丈夫不曾在外過夜，銀樓搶案發生當晚，他根本在家睡覺。這些年來她一直安慰蘇，但他很不甘願，一直痛恨陷害他的人，她說，大家試想，「真正犯法的人逍遙法外，一個無辜的人被抓來頂罪。我們好好一個家庭，家破人傷！」她表示，案發時大兒子才國小六年級要升國中，覺得很虧欠小孩的，是讓小孩半工半讀。