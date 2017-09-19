嘉義警察處理鬥毆 遭折疊刀劃傷

2017-09-19 12:29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子分局黃姓警員今天凌晨，處理29歲張姓男子與39歲張姓男子鬥毆案件，遭29歲張男持刀劃傷，警方迅速到場處理，將張男逮捕，依妨害公務及殺人未遂罪嫌移送法辦。

嘉義縣警方今天凌晨接獲報案，東石鄉溪下村有人互毆，29歲張某拿刀刺傷39歲張某肚子，自己則被對方拿磚頭打傷頭部。

下揖派出所42歲黃姓警員前往處理時，張某拿著折疊刀揮舞，劃傷黃姓警員手臂，黃員忍痛與其他警員將張某逮捕，3人事後送往嘉義長庚醫院救治，都無生命危險。