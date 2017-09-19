白皙長髮越南女吸客 半套服務被逮將遣送

2017-09-19 12:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕觀光名義來台滯留高雄的20歲越南女阮氏，涉嫌以花名「玫瑰」與男客性交易，被前金分駐所查獲。皮膚白晢的妙齡越南女，讓林姓男客衝動了，上門想「鬆」一下卻遇警方取締、裁處，陳姓業者坦承找「玫瑰」試吹（口交），被依妨害風化送辦。

「玫瑰」阮姓越南女今否認與男客性交易，但警方在垃圾桶查獲使用過的保險套，林姓男客（47歲）坦承平日做工壓力重，決定到這家按摩店鬆一下，業者找來「玫瑰」為他進行半套服務，代價是1600元，由阮女嘴含保險套為他口交。

陳姓業者（21歲）坦承留容越南女子，掛羊頭「按摩」實際從事性交易，他找來逾期居留的「玫瑰」半套服務，2人對半拆帳，沒想到第一天找阮女試吸，就被新興警方查獲。

警方表示接獲檢舉，趕往按摩店包廂臨檢，臨檢至最後一間時，房內的人遲遲未開門，警方發現苗頭不對，立刻喝令開門查緝，才見男客神情慌張、滿頭大汗地前來應門，要求檢查按摩女子身分時，阮氏卻拿不出身分證明文件，只回答自己叫「玫瑰」。

警方調查，越南籍按摩女子（20歲）因第一次從事非法行為，不知包廂內設有臨檢燈，故不清楚業者有事先通知內部，已有警察上門臨檢查緝消息，才會如此手忙腳亂，經查察該名按摩女子（越南籍）已逾期居留一個多月，並涉嫌妨害風俗行為，將該名女子依法遣送。