色情茶訊廣告太銷魂 警喬裝男客逮到同一女

2017-09-19 12:21

〔記者林嘉東／基隆報導〕「怎麼又是妳！」網路媒介色情猖獗，警方喬裝男客追查2篇色情「茶訊」，赴約的都是陳姓女子，不過她卻拿出報紙求職廣告稱：「我是來純按摩的」。基隆地檢署查無她有賣淫事證，只好處分她不起訴。

基隆警方查緝網路媒介色情，在「某某茶訊網站」上，發現「茶訊：吹簫功夫深很會搖」、「翹臀美腿無止境享受」、「茶名：條件165.D.47.24歲」、「價位：5000台幣，特點：吹簫功夫深很會搖、、小心被榨乾諾、、趕快來體驗、、」

另一茶訊網站上，也PO出「服務類型：半套、全套、按摩價格2300元起」等足以引誘、暗示使人為之性交的訊息。

警方分別在今年7月7日與11日兩天，喬裝男客與對方聯絡，兩次赴約的都是27歲陳姓女子，因此將陳女依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦。

檢方調查時，陳女堅稱他是看到報紙分類廣告有兼職的徵人廣告，打電話去應徵，對方稱工作內容為按摩、但未告知按摩價格，如有做薪水就對半分。

她是接獲對方無電顯示號碼通知才前往她被警方查獲的地點工作，她未在網路上發送任何性交易的訊息。

陳女拿出她看到的報紙分類廣告佐證，加上警方也未在陳女包包內發現有保險套等任何從事性服務的物品，因此認定刊色情廣告的人不是陳女，因此處分她不起訴。