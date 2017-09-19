不滿運匠站崗追女兒 父刺死他被訴

護女心切的蔡父，一時衝動持刀刺死汪姓計程車司機，遭檢方依殺人罪嫌起訴。（資料照，記者方志嫌攝）

2017-09-19 11:58

〔記者黃建華／高雄報導〕汪姓計程車司機追求33歲蔡姓女子，常到蔡家附近站崗，引發58歲的蔡父不滿，今年3月30日清晨，汪男又到蔡家附近站崗，蔡父要求汪男離去，爆發爭執，蔡父竟持水果刀猛刺汪男4刀，其中一刀刺中心臟致死，高雄地檢署今將蔡男依殺人罪嫌起訴。

檢方調查，蔡姓男子（58歲）因不滿47歲的汪姓計程車司機從2015年起追求其33歲的女兒，並常到蔡男苓雅區光華二路的住處站崗等候蔡女，蔡男因此多次與汪男起爭執。

今年3月30日清晨5點多，汪男又開計程車到蔡家巷口等上夜班下班的蔡女，沒想到被蔡父撞見，蔡父叫汪男離開，汪男因此與蔡父發生口角，引爆蔡父殺機。

蔡父憤而回家拿尖刀，朝駕駛座的汪男刺下，汪男受傷，下車與蔡父拉扯，又遭蔡父刺中心臟，身中4刀，包括胸部2刀、左腹及左手各1刀，車外約2公尺地面還有噴濺血痕。

汪負傷撐回車上，欲開車離去，但失血過多昏迷，左車頭撞上路旁汽車才停下，最後倒坐在駕駛座，送醫不治；路人見狀報警，警方獲報趕抵逮捕行凶左手腕也割傷的蔡父，將他依殺人罪嫌送辦。

高雄地檢署今偵結，將坦承行兇的蔡父依殺人罪嫌起訴。