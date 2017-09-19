節儉工人遇詐騙 19帳戶被盜61萬 警阻詐幸留308萬

夏男得知遭詐騙、全身癱軟在櫃檯上。（記者楊政郡翻攝）

2017-09-19 11:56

［記者楊政郡／台中報導］55歲夏姓工人生活節儉，一生積蓄存款都放銀行19個帳戶內，本月12日誤信詐騙集團，說他涉及洗錢、毒品等案，拿走他19本存摺及提款卡，還要他把11萬的定存單解約，正在新光銀行辦理解約時，行員認為可疑而報警，夏男還搬出「偵查不公開」不願說出實情，員警苦口婆心讓夏男說出實情後，緊急通知18家銀行阻止帳戶被盜領，結果台銀帳戶內48萬已被盜領36萬、彰銀帳戶已被盜領25萬，其餘都還未被領走的有308萬，夏男一聽道遭詐，全身癱軟，又聽到還有3百多萬，破啼為笑。

台中市一分局侯姓及蕭姓員警，本月12日受理新光銀行行員報案，疑似有受詐騙民眾要來定存解約（11萬），民眾卻說提款卡已經交給別人，懷疑是遭詐騙。行員機警報警，夏姓民眾稱「陳警官」和「陳檢察官」指示「偵查不公開」，他不能講，侯員靈機一動稱他就是「陳警官」的學長，可以對他說，夏某才卸下心防說出過程，說出過程後更緊張，因為夏某已經把全部積蓄18家銀行19本存摺、提款卡都交給自稱「陳檢察官」了。

侯員等聞訊趕緊與行員分頭通報各金融機構止付，後來發現台銀48萬存款，已被領走36萬，彰銀25萬已被領空，還好，其他帳戶都未被提領，還剩308萬。

警方指出，夏男（工人）生活節儉，一生積蓄，領到工資就存入金融機構，或轉為定存，而且深信「雞蛋不要放在同個籃子裡」，到18家銀行開了19個帳戶（其中彰銀還多一個人民幣帳戶）。

夏男供稱，本月11日接到「陳警官」來電，說他涉及洗錢、毒品及綁架案，有被害人匯款至他的帳戶內，他堅決否認涉案，「陳警官」也說會向檢察官報告。不久「陳檢察官」來電，說為了證明清白，需調查他戶頭的金錢流向，他依照「陳檢察官」指示，拿出19本存摺將帳號、密碼一一說給「陳檢察官」聽，「陳檢察官」還不相信，他又進一步把全部提款卡都裝在信封內，放住家附近的白色車上，約定「陳檢察官」來拿取查證。

信封被拿走後，「陳檢察官」又指示還要將台銀（48萬）及彰銀（25萬）的定存解約，他乖乖照辦。翌日「陳檢察官」又指示到新光銀行辦理定存解約（11萬），他就是正在辦新光銀行的定存解約，才有行員及員警來阻詐。

警方說，夏某獨居，努力工作，平時不看報紙，不常聽聞詐騙集團的新聞，一聽「陳警官」及「陳檢察官」異常緊張，對方還恐嚇要面臨7年以上有期徒刑，他也不敢找警察或親友求證。

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