絲襪套頭持刀搶郵局 5旬流鶯恐嚇取財罪起訴

2017-09-19 11:28

〔記者謝君臨、陳薏云／台北報導〕57歲鄭姓婦人因積欠房租與地下錢莊共7萬餘元，上月底頭套絲襪、戴遮陽帽持水果刀至新北市新店郵局行搶，期間挾持一名寄信的女性人質，王姓行員配合裝了17萬元，在交付予鄭婦時趁機奪刀，鄭婦拔腿狂奔，被見義勇為的民眾伸出「無影腳」絆倒；台北地檢署今依恐嚇取財罪，起訴目前在押的鄭婦。

檢警調查，鄭婦生活困苦，曾四處搬遷，後在新店租屋，與16歲外甥女相依為命，為繳交房租，偶爾會到北市萬華區當流鶯賺皮肉錢；今年8月底，鄭婦因積欠2個月房租3萬4000元、地下錢莊4萬元，被房東下最後通牒：「再繳不出錢就搬走！」鄭婦無計可施，只好鋌而走險，持水果刀行搶郵局。

今年8月30日上午11點半左右，鄭婦從租屋處步行至安民街上的郵局，頭戴遮陽帽，臉套黑色褲襪，持刀闖入，大喊：「我要搶劫！」隨即挾持一名正要寄信的女性人質，並將一只綠色購物袋丟給行員，王姓行員聞聲站起苦勸「冷靜點，有話好好說」，鄭女則喊「我明天不交房租就要被趕出去了」。

宋姓經理見狀，先假意配合，將17萬餘元裝進鄭婦提供的購物袋內，王員則趁隙將鄭婦手上的水果刀搶下，鄭婦見刀被搶走，大驚失色，立即拔腿狂奔跑出郵局，王員則追出大喊：「搶劫」，一旁買麵的民眾見鄭婦迎面而來，及時伸出「無影腳」絆倒鄭婦，鄭婦眼看逃不了，索性將絲襪取下，等待警方到場。

警方到場後，發現鄭婦左手臂被刀割傷，左手小指因跌倒封閉性骨折，將其送醫治療，因鄭女身無分文，就醫的2000餘元費用還是由警方支付；警詢時，鄭婦供稱是因為欠了地下錢莊4萬元，又積欠2個月房租，還有一名外甥女要養，走投無路下才會行搶，警詢後將鄭婦依強盜未遂送辦。

北檢庭訊時，鄭婦坦承所為，內勤檢察官訊後依涉犯強盜未遂重罪，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押鄭婦獲准；承辦檢察官考量鄭婦挾持的是女性人質，行搶的對象則是郵局，與強盜未遂罪的構成要件不符，今改以恐嚇取財罪將鄭婦起訴。