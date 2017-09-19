蘇炳坤案獲准再審 羅秉成：法院願面對誤判難能可貴

2017-09-19 11:28

〔記者楊國文／台北報導〕31年前被指搶銀樓，並遭判刑15年定讞的家具商人蘇炳坤，17年前獲總統特赦，雖「罪刑全免」，但不符冤獄賠償規定，經第五度聲請再審，今終於獲高院裁准，蘇的律師、內定明天出任行政院政務委員的羅秉成指出，高院能面對誤判結果而裁准再審，難能可貴，也希望高檢署不要提起抗告。

羅秉成肯定高院裁准再審結果，他說，雖然此案是30多年前的陳年舊案，但它突顯出我國在司法人權的重要意義，是法院在審判過程中，難免會犯錯，也肯定會犯錯，法院本身就有救濟的機制，今日高院裁定再審結果，表示我國法院沒有失靈，可以面對錯誤、解決錯誤。

其次，這是台灣司法轉型過程中的重要指標案件，蘇炳坤30多年前遭警察刑求，現在的警察不致於用此方式對待被告，因為我國司法人權有相當大的進步，雖然早期執法人員辦案有粗暴行為，但不能當做沒看見，我國法院應有勇氣去面對以前不堪的司法處境，高院能夠明快、勇敢的裁准再審，相當難能可貴。

此外，此合議庭史無前例以公開方式開庭，讓媒體進入法庭拍照、採訪，今又將裁定理由以口語化對大眾說明，這是司法應該追求的，即口語化和親近性，此案不會是第一個，也不會是最後一個案子，希望以後司法改革上，在法庭公開化、透明性上，能再加強它與人民間的距離。

羅秉成強調，此次歷經四次非常上訴、檢察官也聲請四次再審，表示檢方也知道冤枉蘇炳坤，檢方願意自己糾正，可惜之前都遭駁回，基於檢察前後的一致性，希望高檢署看完高院裁定再審的理由，尤其是獲特赦後能不能聲請再審的部份，能審慎考量，希望不要提起抗告。