優良公車駕駛竟是狼 涉性侵女乘客今起訴

2017-09-19 10:48

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市大都會客運去年爆發司姓、林姓等2名前駕駛，涉嫌性侵1名常搭公車的20多歲身心障礙女子疑雲，直到該名女子懷孕，向其他駕駛透露受辱經過，此事才曝光；因林姓駕駛的DNA與被害女子腹中胚胎不符，先前已獲不起訴，台北地檢署認定司姓駕駛涉性侵，今依妨害性自主罪將他起訴。

檢警調查，被害女子外表清秀，平日與母親相依為命的她，每天從北市文山區搭公車到市區上班，結識不少公車駕駛，還與不少駕駛互相成為LINE好友。

前年10月，1名離職的駕駛與該女子聊天時，聽聞竟有其他駕駛涉性侵她，主動通報她母親，她母親帶她到醫院採集檢體時，才發現她已懷孕2個月，只好進行人工流產。

檢警根據被害女子指訴，鎖定林姓、司姓駕駛涉重嫌，林男應訊時稱認識該名女子，但否認與她發生性關係；檢方採集林男的DNA檢體與女方的胚胎進行比對，發現DNA型別不符，考量查無林男涉案的其他事證，先前已將林男不起訴。至於司男則承認與女子發生性關係。

檢警持續過濾被害女子的LINE對話記錄，並比對相關檢體，認定司男涉有重嫌，今天將他起訴。據悉，司男12年前曾因拾獲乘客遺失的50萬元，獲得公司表揚為優良駕駛，去年案發後，2名駕駛均已被解僱。