霸病床4年欠下774萬 91歲董娘被爆身家驚人

2017-09-19 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕一名瓦斯公司91歲張姓董娘，102年間因傷口感染，住進台北榮民總醫院治療，病癒後卻拒絕出院，至今已住了4年多，院方提起訴訟，但至今束手無策。有媒體報導，這名董娘已積欠774萬元病房等費用，外界以為她有難言之隱，但調查發現，張老奶奶其實身家破億，光是在北市忠孝東路4段的羅馬大樓豪宅，市值就高達5千萬，不過都已過戶給女兒。

《鏡傳媒》報導，張老奶奶目前住在單人病房，被直擊裡面堆放了各種生活用品，廁所相當乾淨，還有窗戶可看山景，隨時可看有線電視，相當舒適愜意。但老奶奶抱怨，醫院2個月前把電話鎖住，她只能接、不能撥打，也不再供應她伙食，害她只能吃餅乾。

報導提到，張老奶奶102年因傷口感染住院，2個月後痊癒後卻堅不出院，102年底替丈夫辦完喪事後，就再未踏出病房，以每天近5000元病房費及295元伙食費來算，已欠下774萬多元。

張老奶奶名下的房屋、瓦斯公司股權及其他資金，身家破億，但都過戶到女兒名下，不過女兒旅居美國，偶爾回台還會到病房與張奶奶同住，榮總多次要求女兒負起照顧張老奶奶的責任，但卻未獲回應。

報導也引述北榮說法，曾多次請張婦讓出病床給需要的病患，也願意替她介紹養生村、安養中心，但都遭拒或激烈回應。院方先後提出2次訴訟，追討醫療費，均獲勝訴確定，不料強制執行後，卻發現老張奶奶家的資產全過戶給她的女兒，院方只能拿到一張債權憑證，後來又提出「遷讓返還病床位」訴訟，要求張奶奶搬出病房，張奶奶則僅委託律師寫狀紙，並未出庭，上個月張婦一審敗訴，又提出上訴。

院方透露，考量老奶奶已91歲，除非她願意出院，或家屬願意幫忙搬遷，否則不會用強制手段讓她出院，張奶奶目前仍無出院打算，院方還在苦思對策，相當無奈。