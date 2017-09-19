無預警拆老屋 高市水利局違文資法

2017-09-19 02:44

〔中央社〕高市府輔導旗山大溝頂住戶搬遷，擬拆除旗山分局的日式老屋做安置，遭民眾批評不重視文化資產，拆除工程緊急叫停。市府水利局副局長韓榮華今天表示會配合文資法補正程序。

水利局為改善旗山區排水工程，去年擬拆除大溝頂住戶，但是拆遷安置問題未解決，經過半年多協商，水利局規劃就近搬遷，打算在旗山分局屬於住宅區用地的停車場上興建安置戶，提供大溝頂住戶租賃。

18日工程單位進場拆除停車場旁閒置老舊房舍，希望儘早完成大溝頂住戶搬遷入住。

當工程拆了一大半，附近民眾驚覺大批機具在拆除日式建築，剛好台青蕉樂團成員王繼維路過，隨即通報文化局，工程緊急喊停，但是老屋已被拆解成一堆廢棄物。

王繼維接受採訪指出，老屋狀況良好，黑瓦、檜木結構，還有竹夾牆，他說附近長者說這棟日式建築有近90年屋齡。

他說，工程單位未事先告示拆除工程，突然出動大批機具，老屋瞬間化為烏有。王繼維說，旗山有很多特色老建築正是文化保存和觀光的資產，如今一棟棟消失，已失觀光內涵。

市府文化局文化資產中心主任李毓敏指出，文化資產保存法去年修正公布，公有建造物及附屬設施群自建造物興建完竣逾五十年者，或公有土地上所定著之建造物及附屬設施群自建造物興建完竣逾五十年者，所有或管理機關於處分前，應先提報主管機關進行文化資產價值評估。

文化局說，此規定是為讓可能具有文化資產潛力建物於處分前能被謹慎對待。此次水利局拆除建物雖未具法定文化資產身分，但未先提經文化資產價值評估即進場拆除，在程序上確實未盡完備，應予就行政管控作為全盤檢討，以杜絕類似事件再發生。

韓榮華告訴中央社記者，旗山大溝頂輔導搬遷作業拆除老舊房舍，水利局會配合文資法補正程序。