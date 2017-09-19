有串滅證之虞 北院裁定洪嘉宏羈押禁見

2017-09-19 01:44

〔中央社〕營建署前主任秘書洪嘉宏因涉收受遠雄賄賂案遭檢方聲押獲准；洪不服提出抗告，高院昨撤銷裁定發回北院更裁。北院開庭後認定洪嘉宏有串證、滅證之虞等，凌晨裁定洪羈押禁見。

這起案件源於，台北地檢署獲報調查，洪嘉宏涉嫌於民國102年11月起至103年5月任職營建署城鄉發展分署分署長期間，利用經手新竹、台中等地眷村改建案機會，透過黃姓白手套收受賄賂，協助遠雄順利得標。

北檢在5日傳喚洪嘉宏與黃姓男子，訊後認為洪男、黃男涉貪污重罪，有串證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。洪嘉宏不服提出抗告。

台灣高等法院昨天發布新聞資料指出，檢察官就本案羈押聲請所檢附的卷宗共有10宗，但檢察官僅提供2個卷宗給辯護人閱覽，且這2個卷宗內的黃姓被告、蔡姓證人等筆錄，均經檢察官遮掩，超過筆錄內容的一半。

高院表示，洪嘉宏與其律師表示，因遮掩內容過多，無法了解證述內容，所以無法表示意見，遑論行使辯護權及防禦權，難認符合刑事訴訟法第101條第3項規定。

綜合上述等情形，高院昨天撤銷原裁定關於洪嘉宏部分，發回北院重新裁定。

北院昨晚開庭，檢察官重新整理卷證資料，並就本案共犯及證人的其中3份筆錄，另行重新影印及遮掩極少部分外，其餘北院均以原卷未遮掩方式，提示給被告及辯護人閱覽。

法官認為，洪嘉宏的供述避重就輕，且與證人及共犯所述有諸多出入，尚待對質釐清案情，而且他對於其資金來源交代不明，就本案重要情節均未吐實，在釐清案情前，洪顯有勾串共犯、證人或湮滅證據之虞。

北院指出，洪嘉宏涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款的罪嫌，為法定本刑為7年以上有期徒刑之罪，依據檢察官近期偵查所得，洪歷經多次偵查，犯罪事實漸趨完整、犯罪嫌疑也升高，他面臨的偵查強度也將大幅提升，依據經驗法則，被告於此時有高度勾串共犯、證人之可能。