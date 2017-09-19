遠雄弊案 前營建署主秘雖抗告成功 地院重開仍裁押

2017-09-19 01:48

〔記者溫于德／台北報導〕台北地檢署偵辦遠雄弊案，查出遠雄董事長趙藤雄涉不法行賄營建署前主秘洪嘉宏上千萬，5日以貪污重罪，並有勾串及逃亡之虞等理由，將洪聲押禁見獲准；但洪隨後向高院提起抗告。高院認為，檢方聲押時雖送交10個卷宗資料予法院，卻僅供2個給被告律師閱覽，已妨害其「行使防禦權和辯護權」，昨（18日）下午發回重裁。但台北地院經漏夜再次開羈押庭後，仍維持收押禁見裁定。

台北地院昨接近深夜11時結束羈押庭後，於今日凌晨1時發出新聞稿指出，相關筆錄經檢察官重新整理後，除就共犯與證人其中3份筆錄另外影印，並就極少部分遮掩外，其餘均供被告及其辯護人閱覽。

而法官認定被告涉犯要求、期約及收受賄賂罪、財產來源不明罪等，均屬最輕本刑5年以上之罪，加上被告與同案共犯、證人有諸多證詞出入並避重就輕，對於資金來源也無法清楚交代，一旦縱放，仍有高度可能進行勾串、滅證，且全案經檢察官偵辦至今，被告涉案情節升高，最終可能被依最輕本刑7年以上之貪污罪論處，因而維持原本收押禁見裁定。法院預計稍晚將重新將被告押返台北看守所。

高院昨天下午撤銷裁定指出，檢察官聲押時雖提供10個卷宗資料，但僅讓被告律師閱覽其中2卷，且共同被告黃慶明與多位證人筆錄，均被遮掩，而遮掩部分均超過各筆錄內容的一半，而洪與律師均以「被遮掩部分過多，無法理解證人證述內容」提起抗告，高院則認定檢方作法已妨害被告行使防禦權與辯護權。

該裁定書也說，檢察官開庭僅以「被告否認犯行，且有事實足以認定被告會湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人危害偵查目的之虞，因而限制閱卷」，卻未落實舉證，也未詳細說明為何無法以其餘方式代替羈押被告，因此一審裁定羈押被告已屬不符正當法律程序，發回重裁。