9/18 威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注！

2017-09-18 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月18日）開獎的第106000075期威力彩，頭獎摃龜；第106000223期今彩539，頭獎開出兩注，每注可得800萬元，分別由新北市泰山區民生路17巷7號的「喜安商行」與新北市金山區中山路201號的「億來彩券行」開出。

第106000075期威力彩中獎號碼為：「第一區：02、04、08、22、26、37，第二區：01。」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注獲得，每注可得15萬元；肆獎共39注獲得，每注可得2萬元；伍獎共156注獲得，每注可得4000元；陸獎共1428注獲得，每注可得800元；柒獎共2084注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬1283注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7333注中獎，每注可得100元；普獎共2萬4513注中獎，每注可得100元。

第106000075期38樂合彩中獎號碼為「02、04、08、22、26、37」，五合摃龜；四合共5注獲得，每注可得6萬7500元；三合共76注獲得，每注可得5750元；二合共1700注獲得，每注可得750元。

第106000223期今彩539中獎號碼為「03、25、32、33、34」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共151注獲得，每注可得2萬元；參獎共6464注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬2016注獲得，每注可獲得50元。

第106000223期39樂合彩中獎號碼為「03、25、32、33、34」，四合共5注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共164注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6175注中獎，每注可得1125元。

第106000223期3星彩中獎號碼為「924」，正彩共33注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000223期4星彩中獎號碼為「4822」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見