大膽！光天化日假施工 水電工偷市價百萬電纜

李姓男子竊取的台電電纜線。（記者王俊忠翻攝）

2017-09-18 21:20

〔記者王俊忠／台南報導〕有水電工背景李姓男子曾做過台電電纜線工程，常在大白天穿工作服、擺放交通錐，讓路過民眾誤以為在施工，其實他正在竊取台電的地下電纜線。昨天他在台南市安南區故技重施，被南市刑大偵四隊一路跟監到高雄市左營區，待他下車時人、贓俱獲。

警方在李嫌車上起出總長363公尺、476公斤、市值12萬6000餘元的電纜線。初步清查，李嫌至少行竊9件台電電纜線，台電損失逾百萬元。

今年台南科技工業區與部分重劃區內屢傳台電電纜線失竊，不僅造成台電公司損失、也嚴重影響廠區供電穩定，台南地檢署檢察官蘇烱峯指揮南市刑大偵四隊組成專案小組調閱各案發時地的監視器分析比對，進而鎖定李姓男子（40歲、高雄市永安區人、有竊盜、公共危險等前科）涉嫌重大，再循線查得李嫌常租用的作案小貨車。

警方查出，李男因竊盜案被橋頭地院發布通緝、且有水電工程背景，之前曾受僱於某工程行、施做過台電電纜線工程，對台電施工現場作業相當熟悉。李嫌為免遭人懷疑、常利用白天公然行竊，還穿繡有公司、姓名的藍色工作服，在路上擺放交通錐實施交通管制，讓民眾誤以為他是在施工，實際上是竊取地下電纜線。

專案小組多次跟監蒐證，發現李嫌都只是1人作案，作案前會多次勘查現場與地下纜線布線情形，就算擺放交通錐佯裝施工作業，也不會立即行竊，會在旁觀察一段時間才下手，作案期間如遇可疑人車接近，就立刻收手中止行竊，狡猾多疑、警覺性高是李嫌的特性。

警方17日上午發現李嫌駕駛租用的小貨車從高雄北上台南，在安南區樂活路與樂活一路口故技重演行竊台電地下電纜線，專案小組在旁蒐錄及監控，確認李嫌得手、駕車離去，並聯絡台南市警三分局協同追緝，為免李嫌拒捕衝撞，警方一直跟蹤到高雄左營區明倫路上，趁李嫌下車之際逮捕到案，並在小貨車上查扣9綑台電電纜線（總計363公尺、476公斤，市值12萬6000餘元）及絞線器、開孔器等竊盜工具1批。

訊時，李男對犯行坦承不諱，經專案小組清查，李嫌從去年迄今涉及的電纜線竊案至少有9件，初估台電損失逾100萬元以上。