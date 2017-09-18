民眾拍照檢舉 警照單全收？！警政署：都有查證認定

2017-09-18 21:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕針對有人質疑，警方只要接獲民眾檢附影像或照片檢舉交通違規，不經審查就「照單全收」，惹來民怨，警政署表示，今年1至8月，接獲民眾檢舉有179萬餘件，經查證屬實舉發有116萬餘件，約佔總檢舉件數的65%，每件都依職權查證認定，並無照單全收，一律舉發的情形。

至於「連續舉發」引起爭議問題，警政署說，民眾目前是依道路交通管理處罰條例第7條之1「對違規事實提出檢舉」，但對於「連續舉發」適用法條，目前尚有疑義，警政署將速洽法規主管機關「交通部」予以釐清；在相關法規修正前，為減少爭議，也會函請各警察機關調整執法標準，降低連續舉發情況發生。

警政署統計，今年1至8月，各警察機關受理民眾依道路交通管理處罰條例第7條之1檢附違規證據資料，提出檢舉者計179萬6112件，經員警查證屬實舉發者，計116萬6618件（約占65%），無法認定違規事實不予舉發者，計41萬0239件（約占22.8%），查證中案件尚有21萬9255件（約占12.2%）。各警察機關受理民眾檢舉案件後均依職權查證認定，方予舉發，並無媒體報導「因懼事、怠惰而照單全收、一律舉發」之情形。

警政署分析民眾檢舉違規項目，以「違規停車」為最大宗，檢舉違規熱點若因停車空間供需失調所導致，憑交通執法取締並無法解決問題，徒增工作負荷及警民紛爭，警政署將持續要求各警察機關主動協調停車主管機關、消防、工務機關，就違規停車熱點重新會勘，在不影響交通、公共安全之情形下，考量當地民眾停車需求，檢討相關標誌、標線設置之必要性，妥善規劃停車空間，以紓緩違規停車問題，並化解民怨。