就是要詐光光 詐騙集團反制反詐騙用這招‧‧‧

2017-09-18 20:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕道高一尺，魔高一丈！警方發現，就算被害人把錢轉出後馬上後悔，立刻撥打165反詐騙專線，把人頭帳戶列為警示帳戶，但詐騙集團往往早一步把人頭帳戶裡頭的錢輾轉匯出到安全帳戶，俗稱「水房」，達到洗錢目的，也確保騙到手的錢能全都「詐光光」！

彰化縣和美警分局破獲以劉姓男子為首的詐欺轉帳行動洗錢水房案，陸續逮捕10人，起出贓證物包括網路讀卡機2台、WIFI網路分享器1台、行動電話3台等，訊後依詐欺罪嫌移送偵辦。

警方表示，該集團的詐騙手法算是老套，佯稱網路購物設定錯誤，必須至ATM自動提款機操作，以解除分期約定轉帳的手法，讓被害人把錢轉到詐騙集團的人頭帳戶裡頭。

由於帳戶轉帳會每天有一定額度，為了避免被害人警覺、人頭帳戶很快就變成警示帳戶，詐騙集團「車手」無法連日分批多次提領，所以詐騙集團就會先把尚未提領詐騙款項，透過不同帳戶輾轉匯出洗錢到「安全帳戶」，也就詐騙集團俗稱的「水房」，達到洗錢目的，同時確保詐騙到的錢，全都安全到手。

警方調查發現，劉姓男子指揮旗下「車手」提款帳戶如果已提領每日上限額度，就會利用網路讀卡機、WIFI網路分享器等工具，再轉帳該被害人尚未提領詐騙款項至「水房」，務必把被害人匯款金額全數「詐光光」。