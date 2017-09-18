上櫃昭輝負責人林詩芸炒股遭收押禁見 高院駁回抗告

上櫃公司昭輝的負責人林詩芸被控3年前夥同作手炒股，收押禁見，林女不服向高等法院抗告，並稱她有心肌梗塞情事，應給予具保，高院認定，一審裁定收押禁見於法有據，今將抗告案駁回確定。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2017-09-18 19:08

〔記者楊國文／台北報導〕知名汽車零件廠、上櫃公司昭輝的負責人林詩芸、總經理林宜宏夫婦，被控3年前夥同作手炒股，林女被依犯嫌重大、且有勾串之虞收押禁見，林女不服向高等法院抗告，並稱她有心肌梗塞情事，應給予具保，高院認定，一審裁定收押禁見於法有據，今將抗告案駁回確定。

檢調指控，林宜宏和林詩芸夫婦涉嫌在2014年7月至12月間，夥同炒股作手38歲陳男、55歲顏男等人，利用人頭帳戶買賣炒作，以連續高價買入、相對成交等方式，抬高昭輝公司股票價格，使股價從87元一路飆漲到112元，違法操縱昭輝公司股票價格，已違反證交法第155條相關規定。

檢調展開偵辦後，以林詩芸觸犯最輕本刑五年以上的證交法罪嫌、且有串證之虞，日前將她聲請收押禁見獲准，林宏宜則以100萬元、同案被告陳姓、顏姓作手均以30萬交保候傳。

檢方為追討犯罪所得，防止被告等人脫產，已就相關對象名下5筆房地，向法院聲請扣押獲准。