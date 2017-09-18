獨家》非法進口象牙製品判刑 易科罰金貴8倍

2017-09-18 19:08

〔記者王俊忠／台南報導〕列為保育類的亞洲象、非洲象象牙製品不能隨意買賣進口！有碩士學歷的一名建設公司總經理涉從國外網站購買一座象牙雕像進口來台，被查獲鑑定是「現生象」保育類野生動物產製品，是非法輸入。一審依野生動物保育法判這名老總5個月徒刑，得易科罰金。

這名總經理花了608美元買這座象牙雕像，換算台幣約1萬8000多元，卻因此被判5個月徒刑，若易科罰金1天以1000元折算，要繳15萬元，真可謂得不償失！

判決指出，亞洲象與非洲象是中央主管機關農委會依野生動物保育法公告瀕臨絕種的保育類野生動物，其產製品依野保法規定，非經中央主管機關同意，不得輸入。

擔任建設公司總經理的碩士男今年3月5日以608美元價格，在國外拍賣網站「catawiki」購買一座象牙雕像，由比利時署名「KINDT」的人士寄送；寄到碩士老總台南的住所，收件人就是老總本人。

這座象牙雕像郵寄入境後，財政部關務署高雄關派駐台南郵局的關員察覺有異、當場查扣，並送調查局台南市調查處調查，經鑑定，確認象牙橫切面史垂格線交叉角度大於90度，為現生象（亞洲象或非洲象）屬保育類野生動物產製品。案子移送檢方偵辦後起訴。

台南地院法官考量涉案碩士男坦承犯行，被告本身從事建築業，對相關保育類野生動物定義沒有研究，且單純是為賞玩而輸入象牙製品，並非進口台灣販售牟利，犯罪情節輕微、也未造成重大危害，因此判處5個月徒刑。