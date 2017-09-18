鬼門關前將人「壓」回來 民眾感謝宜蘭消防

鬼門關前將人「壓」回來，民眾感謝宜蘭消防員。（記者簡惠茹攝）

2017-09-18 19:31

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣一名急性心肌梗塞患者，原本上救護車前意識清楚，上車後突然眼睛上吊、口吐鮮血、沒有心跳，宜蘭南澳分隊成功將患者從鬼門關「壓」回來，患者出院後親自前往消防分隊感恩道謝。

宜蘭縣政府消防局南澳分隊今年7月22日凌晨4點多，獲報附近有民眾胸悶胸痛、呼吸喘，隊員吳珩和役男陳俞安出動救護人車前往救援，並同步回報救災救護指揮中心。

救護人員到場後看到患者雙手摀住胸口，不斷哀號胸口劇烈疼痛，原本患者上車前意識清楚，可與救護員對話，但上車後沒多久意識改變，口吐鮮血、眼睛往上吊，隊員吳珩發現狀況不對，立即將救護車停於路邊，重新評估生命徵象，發現患者對痛沒有反應、無脈搏、呼吸頻率每分鐘才3下， 昏迷指數3，吸氣時張口用力呼吸，屬瀕死式呼吸，判定患者為到院前心肺功能停止（OHCA）。

隊員吳珩與役男陳俞安立即進行急救處置，將患者貼上AED貼片及實施CPR心肺復甦術，使用AED電擊1次並進行CPR急救，約5分鐘後患者恢復意識，迅速將患者送往羅東聖母醫院。

患者至急診後確診為急性心肌梗塞，並施做心導管手術，一星期後出院，案件發生至今約1個多月，目前請假在家休養，他為了感謝消防人員救了一命，近日回到南澳，特別與隊員合照留念。

隊員吳珩表示，這次救援任務能成功救回患者性命，在於有正確判斷患者意識改變為OHCA，當機立斷使用AED電擊器及持續CPR心肺復甦術，另施做即時心電圖即早通知醫院準備，也使患者到院後立即確診為心肌梗塞，這次患者能夠順利出院，自己也感到非常開心，同時也展現救護人員平時的訓練成效。