就住派出所前卻迷路 警方花好大功夫助8旬婦回家

邱姓老婦在新社區中和街水頭巷內迷路徘徊，員警獲報趕到將老婦先行帶回派出所安置。（記者歐素美翻攝）

2017-09-18 18:26

〔記者歐素美／台中報導〕81歲邱姓老婦在新社區中和街水頭巷內迷路徘徊，民眾發現報案，東勢分局永源派出所員警趕往處理，但老婦只知自己的姓名及生肖，附近民眾也表示不認識該名老婦，警方只好先將老婦帶回派出所，透過警政署線上查詢系統交叉比對，終於找到老婦的女兒及孫子，將她帶回，原來老婦跟著女兒剛從北屯區搬到新社區，疑年老失智才走失。

昨天下午2點多，邱姓老婦一人在新社區中和街水頭巷內徘徊許久，民眾見狀，心覺有異，趕緊報警處理。永源派出所警員莊鍚龍及劉映瑞獲報趕到現場，詢問老婦住家地址，但老婦只知自己姓名及生肖，其餘都說不清楚。

由於艷陽高照，員警擔心老人家不耐酷暑，趕緊將她帶回派出所，拿出礦泉水供老婦補充水份，再透過警政署線上查詢系統交叉比對，獲知老婦戶籍在北屯區，趕緊連繫當地員警尋找家屬。

老婦向員警表示，自己是走路來的，因北屯區距離新社約15公里，警方正狐疑老婦如何1人走來，結果北屯地區員警傳來擁有老婦女兒電話的好消息，員警趕緊打電話連繫，才知老婦跟著女兒最近剛從北屯搬到新社，租屋處就位在永源派出所前約100公尺處，老婦的孫子隨即到派出所將阿嬤帶回家，並感謝員警協助。

東勢分局提醒民眾家中若有年邁或失智老人，不妨利用配戴愛心手鍊、衛星定位器、指紋捺印、防走失警報器或在其衣物上繡姓名電話等，以便老人走失時，警方或民眾可以快速協助其找到回家的路。