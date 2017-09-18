街頭刺死女友舊愛 死者父母獲賠403萬

為爭風吃醋拿皮帶刀殺死少女舊愛的裴晨皓。（記者姚岳宏翻攝）

2017-09-18 17:55

［記者黃捷／台北報導］男子裴晨皓不滿女友遭舊愛呂明鴻罵「破麻」，雙方談判時抽出皮帶刀，6秒內猛刺呂男6刀致死，遭依殺人罪判刑15年，褫奪公權7年定讞，呂男父母另向裴男求償上千萬，但士林地院認為金額過高，最後判賠共403萬餘元，可上訴。

刑事判決指出，19歲呂男不滿17歲陳姓少女與他分手後，和認識不到一週的23歲裴男交往，去年4月留言痛罵陳女「破麻」，雙方並約在台北市南港路談判；裴男要求呂男別再騷擾，卻遭反嗆「表哥」，一氣之下抽出皮帶刀，朝呂男胸膛猛刺6刀致死。

裴男開庭時還否認殺人，辯稱皮帶刀是呂男的，他為自衛奪刀攻擊，但因監視器畫面中，2人肢體接觸時間僅短短6秒，法官認為裴男不可能同時奪刀又刺6刀，仍依殺人罪判刑15年，裴男、檢方均未上訴，全案定讞。

民事部分，呂男父母求償撫養費148萬3393元、喪葬費32萬7700元，又因天倫夢碎，白髮人送黑髮人，精神深受重創，他們各另求償500萬精神慰撫金，總金額為1181萬1093元。

但法官認為，呂男父母當時年約50歲，依104年度北市簡易生命表計算，呂父、呂母平均餘命分別約為32、37歲，而105年北市生活費每月為1萬5162元，從65歲退休後開始計算，兩人撫養費應各為60萬2957、70萬6942元，而呂男另有2名兄弟，含呂父呂母各互為配偶在內，呂男僅須負擔1/4撫養義務。

法官另依照呂男父母、裴男雙方經濟狀況，認為精神慰撫金應酌減為每人120萬，至於喪葬費用如數判准，最後判決裴男應賠呂父213萬0657元（含喪葬費）、呂母190萬6942元。