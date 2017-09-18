不滿女兒被扣薪水 虎媽上門理論打傷老闆娘

2017-09-18 16:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹紀姓婦人不滿麵包烘焙坊張姓老闆娘積欠女兒薪水，上門理論，拉扯推撞之下造成張女受傷，事後張女提起民事訴訟要求賠償25萬元，新竹地院判賠2萬元。

判決書指出，新竹護女心切的紀姓媽媽，因為去年11月女兒在麵包烘焙坊打工，發生薪資糾紛，紀女為了幫女兒討回薪水，跑到店裡與張姓老板娘理論，結果發生口角，一氣之下拉扯推撞對方，造成張女右側手肘挫傷瘀傷。

張女說，烘焙坊位於新竹市鬧區，又逢假日，店裡除了店員還有來往顧客，爭吵聲引來街坊鄰居及民眾圍觀，甚至對店內指指點點，影響其烘焙坊商譽，也影響到客人的觀瞻及評價，打擊到烘焙坊生意，向新竹地院起訴控告紀女請求精神撫慰金，要求賠償25萬元。

紀女主張，因女兒薪資爭議，她才與張女口角爭執，並發生拉扯，導致受傷。不過張女傷勢輕微，且當晚下雨也沒有顧客在店裡，也沒人看到，若說她的行為打擊到張女生意，是不合理的。

而她一個女人要扶養雙親及3子女，經濟壓力大，且是為了女兒受到委曲，為維護女兒權益才與張女爭執，並非蓄意傷害，要求酌減賠償金。

法官調查，紀女扯傷張女，刑事遭判拘40日，是有傷害的事實。審酌此案肇因是張女積欠於其女兒的薪資，而被告沒有理性與對方溝通女兒薪資爭議，徒手拉扯、推擠原告成傷，雙方可歸責性及紀母打傷張女造成的侵權行為，認為紀母賠償2萬元較合適，全案仍可上訴。