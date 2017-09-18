「今天大豐收」高興太早 下一秒躲草叢警察現身瞠目結舌

2017-09-18 14:15

〔記者許國楨／台中報導〕兩名都有竊盜、毒品前科的慣竊是服刑期間獄友，出獄後聯手組成竊盜集團，偷機車、小貨車代步再到鐵工廠偷電纜一氣呵成，原以為「今天大豐收可以賺5萬多」，另人則高興搭腔「沒想到這麼順利」的同時，埋伏警方竟突然從一旁草叢冒出現身逮人，兩人頓時面面相覷啞口無言。

台中市蘇姓市民日前停放在東海夜市旁的小貨車不翼而飛，第六分局協和派出所獲報過濾路口監視器，發現小貨車遭1名中年男子竊取開走，騎乘犯案機車則被丟棄在旁，經查機車也是失竊車輛，所長周宜禾研判是犯罪集團所為且歹徒特徵皆為同一人，立即成立專案小組追查。

該所巡佐陳鴻裕、警員鄭翔宇、陳柏霖不分晝夜調閱相關路口監視器，經過濾小貨車行經路線終於找出最後身影，發現行駛到彰化鹿港彰濱工業區一帶即消失不見立即驅車趕赴，眼尖陳員馬上看到河岸草叢旁停著贓車，還在車上找到大批電纜線及吊掛機具。

由於小貨車馬達還散發陣陣熱氣，陳員見狀安排同仁埋伏車旁守株待兔，不久果見分別44歲、29歲的廖姓、劉姓竊賊朝貨車走來，只聽到廖嫌得意說「今天大豐收，賣掉可以賺5萬多」，劉嫌則高興接腔「對啊，沒想到今天這麼順利」，沒想到下一秒員警突然從草叢衝出將2人壓制在地，在車上搜出竊車鑰匙1把、安非他命6.41公克及吸食器2組，當場人贓俱獲。

員警將兩嫌帶回偷竊電纜現場，陳姓鐵工廠老板無奈表示，平時都會來工廠巡視，沒想到電纜還會遭竊，導致現在整個工廠停電無法使用，後續恢復運作至少要一個月時間，這段期間損失可能高達100萬元；警方則在訊後將全案依竊盜、毒品等罪嫌送辦，並繼續清查兩嫌另涉竊案。