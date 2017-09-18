小一女童校內跌倒骨折 家長控：導師第一時間未通報送醫

女童在校內跌倒送醫，痛了40分鐘才送到醫院。（圖擷取自臉書爆廢公社）

2017-09-18 13:36

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕王姓家長在網路上爆料指出，就讀桃園市八德區某國小一年級的女兒，15日在學校內與同學玩，因追逐造成跌倒左手骨折及骨頭撕裂，老師第一時間雖有找學校醫護人員，但處理方式只有基本冰敷卻未通報救護車送醫，只是打電話給家長到校，等小朋友被送到醫院前，已痛苦長達40分鐘；王姓家長說，妻子接到通知立即請假趕到學校，將女兒送到醫院照X光檢查，發現手部有骨折、骨裂傷勢嚴重，醫師當天下午4點就安排開刀，他不滿老師第一時間的處置太草率，質疑「老師你手斷了，你承受10分鐘給我看」，事後老師及學校學務主任打來，僅解釋「老師因緊張忘了怎麼處理。」

教育局獲報進行調查後指出，經查此案發生15日早上11點20分，女童聽到上課鐘響回到班上，跑回教室過程中不慎跌倒、造成手部受傷，邱姓導師將學生帶到保健室自行初步判斷，未請護理師檢視，自行拿冰塊冰敷後就將學生帶回教室，後於11點23分通知家長，邱姓導師陪著女童在警衛室等待家長，約10分鐘後、大概在11點33分，因另有班級事務改請警衛幫忙照料直到家長接回，家長約在11點53分將孩子帶回。

教育局指出，當天下午4點30分，邱姓導師致電家長關心孩子狀況，家長告知正在聖保祿醫院開刀中，晚上7點邱姓導師到醫院探視孩子，並將狀況轉知學務主任，學校學務主任也致電家長表達關心。

教育局指出，學校表示邱姓導師未依學生受傷流程處理確有疏失，將確實檢討，教育局也將函文學校立即改善。