專挑行動不便者下手 緬甸華僑搶彩券又被逮

2017-09-18 13:17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕緬甸籍華僑鄧接憐橫行北北基一帶，只要缺錢或手癢就鎖定賣券攤商，趁其不備，偷走彩券，這個月初才在艋舺夜市行竊被逮，被函送法辦。鄧男不知悔改，15日晚間跑到基隆廟口，見賣彩券的黃姓婦人進入公廁前，動手搶走她的彩券及現金逃逸。警方獲報後，調閱百支監視器，昨日將人逮捕到案，今日上午將他函送法辦。

黃姓婦人因腳有殘疾領有身障手冊，平時以電動輪椅代步在基隆仁愛區廟口夜市一帶販賣彩券維生。案發當天，鄧男發現行動不便的黃婦獨自前往公廁，便放輕腳步尾隨，趁她準備進入廁所前，搶走她放在背後的黑色提袋，裡面有2萬元現金及2本彩券，合計共搶走6萬4千元。

基隆市警一分局忠二路派出所獲報後，立刻成立專案小組查緝，鎖定犯嫌搭乘的計程車後，一路調閱周邊監視器，終於發現他在西門町周邊道路下車，藏匿在附近的旅社。昨日晚間，副所長劉威成掌握到鄧男的行蹤，得知他昨天晚間會回到飯店休息，便與同仁盧明晟跟黃彥文前往將他逮捕到案。

警方調閱43歲鄧男的資料，發現他本來擔任玻璃窗工人，有固定收入，5年前開始偷彩券，3年前在中和烘爐地土地公廟的上山階梯處偷走14萬，連台北車站的彩券攤販都曾遭到他的毒手有，鄧男專偷行動不便的彩券攤商，這一次更大膽，直接動手行搶。

鄧男向警方表示，彩券就像有魔力一樣，只要看到就會想刮，根本控制不住自己，還向偵辦人員宣稱，自己是偷不是搶。員警調出現場的監視器畫面打臉，他才啞口無言承認犯行，並稱身上只剩刮中的1萬元，其他搶來的現金都花光了。

據悉，鄧男到案後，還頻頻向警員示好，一直說警察大哥你們辛苦了，但員警們對於他的問候嗤之以鼻，認為一個好手好腳的男人居然對有殘疾的婦人下手，太惡劣了。