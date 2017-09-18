囂張通緝犯追車還開槍 7小時就逮

警方逮捕開槍的通緝犯何男。（記者蔡彰盛翻攝）

2017-09-18 13:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹何姓通緝犯不滿郭姓友人欠錢不還，雙方相約昨午市區談判，沒想到談判破裂，郭男不滿何男一直催帳，竟開車衝撞何男轎車，逃逸無蹤，何男一氣之下夥同邱姓男子飛車沿路狂追，終於堵到逃逸的郭男，何男拿起預藏的手槍對空鳴槍，把郭男嚇得落荒而逃，警方循線逮捕3人，全案依槍砲與公共危險罪嫌送辦。

「一台白車一直按喇叭要前車讓他過」，一名網友在《新竹爆料公社》指出，當時他在東大路口，看見白車疑似在追車，後來就聽到槍聲，白車還在路口大迴轉，新竹市警局第一分局循線找到金錢糾紛的3人，在7小時之內順利逮捕開槍的何男及危險駕駛的邱男。

警方調查，郭男與何男有金錢借貸糾紛，昨天上午雙方相約鐵道路旁談判，何男找來邱男助陣，但郭男就是不肯還錢，還嗆兩人別再一直催帳，郭男當眾被要債面子掛不住、越想越氣，臨走前竟開著價值百萬的福斯Golf GTI轎車，衝撞兩人的TOYOTA ALTIS，隨後忿忿然離去。

車輛遭撞的邱、何男兩人也不肯罷休，開著車一路狂追，也不顧路上人車眾多，不斷按喇叭逼車，最後在東大路口找到逃逸的郭男，何男憤而對空鳴槍1槍，把郭男嚇走後才作罷。

警方循線找到3人，發現何男有多項毒品、槍砲前科，且還是通緝犯，雖然何男事後將槍枝4度拆解，還分散丟棄到朋友家，但仍被警方找到槍枝零件和子彈，訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦，而駕車的邱男也因危險駕駛，被依公共危險送辦。

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