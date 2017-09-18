「與閹割版天差地遠」啥意思？ 原來是網路賣槍術語

黃男以坊間都是台灣「閹割版」，與我這枝相比只能說「天差地遠」等曖昧口吻取信買家。（記者許國楨翻攝）

2017-09-18 12:57

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓男子在網路刊登販售空氣長槍訊息，由於標價較一般市價貴了許多，黃男還以坊間都是台灣「閹割版」（合法範圍內），與我這枝相比只能說「天差地遠」等曖昧口吻取信買家，原以為藉此可以逃避查緝仍被警方識破其中玄機循線查獲，果然是具殺傷力的改造空氣長槍，訊後全案依槍砲罪嫌送辦。

台中市刑大偵三隊日前網路巡邏時，發現綽號「小馬」的27歲黃姓男子在網站刊登以1萬9800元價格販售二手西班牙製（GAMO NITRO 17 ）空氣長槍，經查該型號槍枝目前在網路價格大約介6000到1萬元左右，警方發現「小馬」的網頁標題尚無其他異狀，惟獨價格貴一些。

但員警仍非常機警及好奇馬上進入問與答觀看，發現其中一則賣家回答：外面1萬6已經買不到了，而且都是臺灣「閹割版」（合法範圍內），我這枝是進口……不方便透露太多，只能說「天差地遠」，這個價錢一定有他道理等留言。

員警這才驚覺應該是更換彈簧及裝入O型環集中出氣量的改造空氣槍，為避免其他民眾購買有誤觸法律之虞向對方提出購買意願，經談妥價錢後趕往新北市泰山區新北大道5段約定地點埋伏，順利將黃男查獲到案，現場查扣改造空氣長槍1枝、喇叭彈一盒等證物，經初步鑑識能輕易擊穿二片測試鋁板（擊穿一片動能即達16焦耳以上），威力強大且具殺傷力。

原本從事中古車買賣的黃男供稱，該槍是3年前在網路購得作為收藏使用，當時購買時即是如此並未改造，因最近失業才拿出販售換取現金，深感懊悔，但警方認為黃男在網路「問與答」內容回答如此小心，應知道該槍具有殺傷力，訊後全案依槍砲罪嫌送辦。