槍殺藥頭黑吃黑 主嫌判無期確定

2017-09-18 12:37

〔記者項程鎮／台北報導〕新北市男子黃雍倫、馬彥霖忌妒藥頭陳暐傑手上有大量K他命，騙陳男要買毒，暗中找來男子李崑銘、曾俊榮持槍搶毒，陳男反抗，遭李射中2槍死亡，最高法院依強盜殺人等罪，判李無期徒刑，褫奪公權終身；黃、曾男依加重強盜罪，各判7年8月徒刑，馬男依加重強盜罪判刑7年1月，全案確定。

檢警調查，黃、馬兩人因得知陳男有大量K他命，計畫黑吃黑，找上李崑銘協助，2014年7月17日，黃男聯繫陳男，佯稱欲代為尋找買家向陳男購買10公斤K他命，引誘陳男從台中北上，到黃男租屋處，陳到場後，認為黃沒找到買家，準備離去。

同日下午4時36分，李崑銘得知此事，夥同曾俊榮佯裝社區住戶，尾隨女性住戶進入社區，搭電梯上樓，陳男見狀，以為李等人是警察，轉身跑回套房，李也殺進套房，陳男發現李、曾不是警察，拿出手槍準備反制，陳男的槍與至少4公斤毒品都被奪走，在後追趕，李男竟朝陳男身體連開2槍，導致陳男死亡。

法院審理時，李男辯稱死者陳男先對他開槍還勒住他的脖子、害他受傷，他才開槍還擊，至於搶毒則是臨時起意，黃、馬2人承認協商搶毒，辯稱當初計畫是空手行搶，李卻帶槍，他們兩人應僅構成普通搶奪罪，曾男則說，李男平日瘋瘋的，尤其案發當天腰間還插一把槍，他畏懼李男的槍枝，迫於無奈、被動協助，李男則辯稱，當天他帶槍是要討債，非搶毒品，且陳男從後追趕，為了防身才開槍，非故意殺人。

高院不採信李男等人辯詞，認為李男開第一槍後，陳男已倒地，李還開第二槍致陳於死地，再搶走毒品，構成強盜殺人罪，黃、曾與馬男3人構成加重強盜罪，不過，馬男於案發後報警，且向檢警坦承黑吃黑，被認定是自首，刑度較輕，上訴後被最高法院駁回。

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