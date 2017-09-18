看到男童就衝動 累犯惡狼連獄友都不放過

有多次性侵前科的陳姓男子，剛出獄就再度犯下性侵男童案件。（資料照，記者簡惠茹攝）

2017-09-18 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣三星鄉昨天一名10歲男童被有性侵前科的陳姓男子帶到工地性侵，檢方複訊後今早聲請羈押，陳男已有2次妨害性自主前科，且都是對未滿12歲的男童伸出毒手，甚至在牢中也對獄友伸出狼爪。

報導指出，37歲的陳男在民國88年和94年都有妨害性自主的前科，對象都是未滿12歲的男童，從94年入獄後共服刑12年6個月，今年7月18日才剛出獄，昨天就再度犯案，至今已有第3名男童受害。檢方指出，承辦檢察官經複訊，被告犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，反覆再犯風險，依照行政訴訟法聲請羈押與預防性羈押。

據《蘋果》報導，陳嫌從少年時期開始，就時常針對男童、少年猥褻，許多案件最終都以和解收場，直到民國88年，當年19歲的陳嫌在校園內，強押逼迫一名男童為自己口交，甚至因被害人不從而動手痛毆，因此入獄，出獄後，又在2005年再次犯案被逮，甚至在牢中直接對同房的獄友伸出狼爪性侵得逞。

檢方表示，陳嫌於第一次服刑時，曾被送強制治療，但第二次服刑時並沒有，由於陳嫌從少年起即有反覆對男童性侵前例，被捕後陳嫌坦承，看到小男孩就會有衝動的感覺，檢方表示，被告服刑期滿時仍有再犯風險，可以申請強制治療，強制治療沒有一定的期限，由監獄評估要不要申請，治療內容經過專家評估，進行用藥或心理治療等等。