清泉崗基地大門前販毒 眷村內查獲販毒集團

2017-09-18 12:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕空軍清泉崗基地在今年2月發現大量毒品被「丟包」於基地內，此案至今仍查無嫌犯，台中市警局三分局卻在清泉崗基地旁的眷村內，查獲「小黑」販毒集團並逮捕12人，不過，這11人並無軍人或軍眷身分，反而多數是原住民，值得注意的是，他們選在有憲兵把手的清泉崗基地大門，對面的超商與旁邊的天橋交易毒品，至於這群人是否與清泉崗基地毒品丟包案有關，警方仍釐清中。

中市警局第三分局在台中地檢署檢察官白惠淑指揮偵辦下，執行「偏鄉及特定區域毒品專案暨同步掃黑行動專案」，本月12日起連續3天，搜索41歲綽號「小黑」李姓男子為首的販毒集團，在藥頭小黑住處起獲2級毒品安非他命9小包共17.31公克，總計12人到案。

警方調查，小黑就住在忠義社區內，忠義社區是台中市最大的眷村之一，不過，近年居民人口結構有很大改變，有三分之一是中國或外籍配偶，三分之一是原住民，退伍軍人或軍眷僅剩三分之一，被捕12人中，就以原住民居多數，警方並未查到現役軍人或退伍軍人、軍眷涉案。

警方調查，他們交易地點，選在清泉崗基地周圍，以基地大門前約100公尺的超商，以及基地大門西側的自行車天橋最多，為何選在此地交易，是否與今年2月基地內的毒品案有關，警方仍調查中，全案依毒品危害防制條例法辦。

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