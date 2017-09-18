投資水產做幌子 前國手徐詩彥吸金19億被起訴

2017-09-18 11:55

〔記者吳昇儒／基隆報導〕曾獲選為我國跆拳道國手的徐詩彥，對外謊稱自己在經營水產進口批發，以做生意需要資金為由，向27名投資人集資，佯稱將可獲利5到10％利息，4年內吸金19億餘元。吸金期間為了取信被害人，還向友人借支票作為擔保。今年4月，被害人收不到錢，支票跳票，才東窗事發。基隆地檢署近日偵結，依違反銀行法及詐欺等罪，將她起訴。

檢警調接獲被害人報案後，發現徐女以短期投資進口水產為由，向被害人們佯稱因為需要短時間獲得大量資金，可以低價買入水產，獲利非常豐富，短時間就能賺5到10％的利息，比放銀行還好賺。有退休教授、老師及碩博士，都受不了高利率的誘惑，把錢交給徐女「投資」。

檢警調調查，徐女將投資單分為臨時跟固定兩種，臨時單是投資7-15天，時間一到就能將本金及獲利取回，但是利率較低；固定單則是一個月以上，類似銀行定存，利率較高。很多炒短線的投資人，發現徐女支付款項時非常迅速，真的好像能賺到錢，紛紛投入大批資金投資固定單，沒想到卻被她找藉口延遲支付款項，最後血本無歸。

徐女支付較大額的款項時，為了取信被害人，便向林姓友人商借支票，等期限快到的時候，再拿一張額度較大，但期限較長的支票更換，以票易票，拖延被害人報案時間，最後因為實在沒有拿錢出來支付，支票也一張張跳票，被害人才知上當。

基隆地檢署檢察官認為，徐女根本沒有買賣水產，單純是想騙被害人拿錢投資已經觸犯詐欺罪，且徐女未經主管機關同意，卻收受投資等資金已經觸反銀行法，依法將她起訴。

據悉，40歲徐詩彥是國立體育大學畢業，曾獲選跆拳國手，1998年曾代表國家參加世大運跆拳賽，1999年在基隆某高中體育班教跆拳道一年，再轉往補習班教數學；基隆市跆拳道協會總幹事簡育男曾表示，徐女曾代表基隆參加區中運獲第三名，已很久沒有她的消息。