抱炸雞桶不放 藏毒露餡

2017-09-18 11:50

〔記者許國楨／台中報導〕鍾姓水電工購買K他命毒品後為掩人耳目，竟大費周章的跑去「肯德基」買炸雞後將毒品藏放炸雞桶內企圖魚目混珠，返家途中遇上警方臨檢下車接受盤查時仍不忘抱著炸雞桶，怪異行徑讓警方起疑，這一看才發現裡頭藏了一包K他命，原來鍾男是想找機會丟棄毒品，才如此「寶貝」他的炸雞桶！當場因此露餡就逮。

台中市第二分局立人派出所員警上週六晚間在北區太原路、山西路口攔查一輛白色自小客車，結果光目視就看到車內副駕駛座放置一個含K他命殘渣的K盤，立即要求24歲的鍾姓駕駛下車接受盤查，期間鍾男竟一直緊抱著炸雞桶，警方要他先放下吃的東西查證身分，鍾男才放回炸雞桶。

未料當警方詢問還有無其他毒品，鍾男堅稱沒有，但一聽到支援警力到達時，卻又立刻衝回車內再次抱起炸雞桶，還因此與警方發生拉扯要爭奪炸雞桶，過程中炸雞也掉了一地，鍾男被警方壓制後不斷喃喃自語：「我只是要拿東西，幹嘛反應這麼大」。

警方看了一下炸雞桶心中直納悶：「一直拿著這個幹嘛？」隨手一翻竟看到一包K他命藏在炸雞桶內，這才了解原來這就是鍾男一直要抱著炸雞桶的原因，他因心虛一聽到支援警力警笛聲，一時緊張竟衝回車上要拿炸雞桶，想找機會趕緊丟棄藏在裡頭的K他命，還與警方爆發爭奪炸雞桶之戰，殊不知詭異行徑反而引起警方注意。

從事水電工的鍾男供稱，稍早購買K毒後為掩人耳目，才大費周章的跑去「肯德基」買炸雞後將毒品藏放炸雞桶內企圖魚目混珠，沒想到忘了將K盤藏好連帶讓K露餡；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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