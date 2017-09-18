高市上半年交通違規結案72萬餘件 違規停車最多

高雄市今年上半年交通違規結案件數，達72萬餘件。（記者葛祐豪攝）

2017-09-18 11:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市交通局今早公布，今年上半年交通違規結案件數，達到72萬餘件，其中以「違規停車」最多，占18.1萬件，「高雄式左轉」則約4.2萬件；罰鍰收入則達7億8千餘萬元。

高雄市交通局指出，今年上半年交通違規結案件數約為72萬餘件，前5大的交通違規行為，分別為「違規停車」、「一般道路超速60公里以內」、「未繳高速公路通行費」、「闖紅燈或紅燈右轉」、「轉彎不依標誌、標線、號誌行駛」。

交通局統計，違規停車的件數達18.1萬件，超速也有13萬件，民眾較關心的「高雄式左轉」，歸類於「轉彎不依標誌、標線、號誌行駛」，則有4.2萬件。

總計高雄市今年上半年罰鍰收入，達7億8千餘萬元，共分為3部分，以高雄市的車輛或駕駛人被高雄市警察開單者，罰鍰收入5億8百餘萬元，占罰鍰64.9%最多；其次為高雄市車輛或駕駛人，被外縣市警察開單者，罰鍰收入1億5千餘萬元，占罰鍰20%；外縣市車輛被高雄市警察開單者，罰鍰收入1億1千餘萬元，占罰鍰的15.1%。

高雄市106年的交通違規罰鍰編列預算數為15億元，比新北市22億8千餘萬元、台北市17億5千萬元、台中市15億8千萬元都低，依照上半年罰鍰收入推算，全年應可達標。