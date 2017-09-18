查馬市府有無圖利遠雄 大巨蛋案今傳數名證人

2017-09-18 11:05

〔記者錢利忠、謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦大巨蛋案，針對前總統馬英九被控與遠雄創辦人趙藤雄私會疑雲，先前已以圖利罪他字案被告身分傳喚馬英九、馬市府時期財政局長及擔任大巨蛋甄審委員會召集人李述德；為釐清馬市府當初有無隱匿開發案資訊，獨厚遠雄得標，已陸續傳喚台北市前交通局長林志盈等甄審委員作證，今早再傳喚相關證人釐清疑點。

關於大巨蛋招標議約初期，馬英九被控圖利遠雄的部分，北檢先前訊後已以圖利罪他字案被告身分將馬英九請回；李述德則被依圖利罪諭令限制出境、出海及住居後請回。

檢方調查，北市府及遠雄於93年9月曾有兩次關鍵議約會議，兩會中間的9月20日，檢方依會議錄音檔案得知，李述德透露當月20日，馬曾與趙會談，達成零營運權利金、依遠雄要求協辦都更等共識；檢方先前即針對馬、趙等人會面疑點隔離訊問馬、李、趙等人。

馬英九、李述德先前庭訊時否認涉及不法，強調沒圖利遠雄，與趙藤雄之間非如外傳的私會；趙藤雄也否認與馬私會，指當天其實是遠雄及北市府雙方談判代表相約在北市府內，針對議約會議內容進行公開協商，非私會。

另為釐清遠雄與劉培森、日本竹中工務店所組成的台北巨蛋企業聯盟拆夥內幕，檢方先前一併訊問劉培森、趙藤雄；針對北市府在該聯盟分道揚鑣後，遠雄未取得竹中投標大巨蛋設計原圖著作權，市府為何沒認定遠雄喪失得標資格，還配合改圖、達成零營運權利金等共識，就此訊問馬、李。