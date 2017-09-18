詐騙套韓劇劇情 40歲大叔中招跨海匯錢

詐騙集團假扮成正妹與王男噓寒問暖。（記者王冠仁翻攝）

2017-09-18 10:43

〔記者王冠仁／台北報導〕單身40歲王姓男子在交友網站中被詐騙集團盯上，詐騙集團偽裝成韓國華僑正妹，以溫柔攻勢與甜美照片取得王信任後，再如偶像劇情節般謊稱自己「造血幹細胞」有問題，急需借錢開刀。詐騙集團還假藉「駐韓人員」與王對話，讓王深信不疑跑到銀行要匯出9800美金，幸虧保七總隊第一大隊警方察覺攔阻，王這才大夢初醒。

警方表示，住在雲林的王姓上班族單身多年沒交女友，他約1個月前在交友網站上，認識一名自稱是「潤琪」的韓國華裔女子，潤琪每天對王噓寒問暖，還不時告訴王「我也有想你」、「下個月就回台灣見你」；王深陷愛情陷阱而不自知，自以為遇上真命天女。

不久後，潤琪謊稱自己「造血幹細胞」有問題，住進加護病房急需醫藥費開刀，要王男匯出9800美金（近台幣30萬）。詐騙集團為了取信王，還假扮成「台灣駐韓代表處的邱先生」，聲稱趕到醫院探視潤琪，再持潤琪的手機要王趕快匯款救她。

王一時不察，跑到台灣銀行斗六分行辦理外幣匯款，但他不時低頭划手機、神情異常，引起行員注意而通報警方。警方問清楚事情原委後，研判這是詐騙集團慣用伎倆，向他耐心解說並拿出相關案例，王這才大夢初醒，感嘆人心險惡，雖然「女友」沒了但幸好保住存款。

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