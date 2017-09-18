淡水河岸傳怪手落海 司機命危送醫搶救

拖板車載運怪手，疑似地基塌陷導致怪手翻覆落海。（記者曾健銘翻攝）

2017-09-18 10:40

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市淡水區驚傳怪手落海！新北市消防局今早9時許接獲民眾報案，指稱淡水區中正路觀音廟旁有輛怪手連人帶車落海，大批消防人員趕赴現場救援，5分鐘內將怪手司機救起，但其已無生命跡象，目前已被送往淡水馬偕醫院。

據現場人員表示，當時是23噸重的拖板車搭載怪手，行經該路段時疑似地基塌陷，導致怪手失去平衡翻覆落海，目前警方已趕抵現場調查，詳細案發經過仍待調查釐清。