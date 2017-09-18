用正妹大頭貼+變聲器 男子假援交真詐財

2017-09-18 10:26

〔記者楊政郡／台中報導〕18歲劉男找張年輕正妹大頭貼，取暱稱「張敏兒」，然後以200多元買了變聲器，與性好魚色的男子，在網路通訊軟體LINKING上攀談，然後趁機「假援交真詐財」，賴姓男子被騙匯款2500元後，苦等不到「張敏兒」出現，再撥打電話已經「無此人」，透過匯款帳戶查出劉男，劉到案後坦承不諱，檢方依詐欺罪起訴。

起訴書指出，劉男知道很多男生喜歡在聊天軟體LINKING、LINE上找漂亮女生攀談，但沒有約見面怎會知道漂不漂亮，劉男利用這點找張年輕正妹照片，當作大頭貼取暱稱為「張敏兒」，又準備一個變聲器，將自己的聲音透過電話筒，可變成女聲，準備釣一些性好魚色男子上鉤。

106年6月20日果然有賴姓男子來電，雙方聊天攀談，很快就進入援交話題，而且「張敏兒」還相當有意思，3小時才收費2500元，讓男生以為她要聊天交友為主，援交價錢不是很重要，以取得信任。

電話那頭的「張敏兒」又說，因為以前被騙過，最起碼要求要先看到錢，就請賴男先匯款到指定帳戶，她說人就在銀行旁一領到錢兩人就可見面，賴某依約匯款，就在銀行旁、櫃員機旁來回徘徊等候心目中可愛的「張敏兒」出現，可是等了1個多小時，還是不見人影，再以該電話連繫，竟然是「無此人」，才驚覺上當了，報警後提供帳戶資料及聊天軟體對話內容，查出劉男所為。

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