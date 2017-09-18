阿羅哈6死11傷撞車前 媒體爆司機疑似低頭找東西

阿羅哈客運11日在國道1號岡山段閃避前車擦撞護欄，造成6死11傷慘劇。（資料照，記者洪臣宏攝）

2017-09-18 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕阿羅哈客運在本月11日，於國道1號岡山段閃避前車擦撞護欄，造成6死11傷慘劇。吳姓肇事駕駛一度辯稱，事發時因為前車沒有開車燈，閃避不及才會釀禍，但檢方調閱行車紀錄器後，卻發現前車有開後車燈。如今媒體又爆出客運車內監視器顯示，吳姓司機當時疑似低頭在找東西，才會離前車過近以致車輛失控。

據《鏡週刊》報導，知情人士指出，阿羅哈客運前方有3個行車紀錄器，第1個是記錄前方行車狀況的「前方攝影機」，第2個則是記錄右後方死角的「右前後視鏡攝影機」，最後1個就是記錄司機動態影像的「駕駛座左上方攝影機」，也就是這台攝影機，錄下司機肇禍前的行為。

1位匿名的專案小組人士透露，從車內攝影機可以看到，車禍發生前的27秒，吳姓駕駛在駕駛座附近不斷低頭伸手，似乎是在找東西。等到他抬頭看向前方時，和前車已距離不到1公尺。

車禍發生前1秒的狀況也全被車內監視器紀錄下來，吳姓駕駛當時一臉驚恐，連忙將方向盤打左閃避，導致車子連續擦撞到中央護欄。碰撞過程中，陸續有乘客因為沒繫安全帶被拋出車外，吳姓駕駛也沒繫安全帶，雖然緊抓方向盤，仍然被拋出客運。最後吳姓司機只有輕傷，但乘客有6人死亡。

至於為何當時有乘客表示，他有看到前車沒有開車燈？1名參與調查的國道警察指出，如果該名乘客是在客運與前車過近時才看到，那麼有可能他看到的是前車的車頂，才會誤以為前車沒開車燈。

國道警：此案無專案小組 不知消息從何而來

據《蘋果日報》報導，國道五隊副大隊長范楊健對此表示，阿羅哈的行車紀錄器和車內監視器，在12日晚間解碼完畢後，就交給檢方了，警方並不了解裡面的內容。但范楊健又說，此案沒有專案小組，不知道相關消息是從何而來。