北市華山驚傳男當街揍女？ 警方查後案情大逆轉

2017-09-18 10:07

〔記者王冠仁／台北報導〕黃姓網友日前在臉書爆料公社上發文，聲稱他在台北市華山文創園區後方停車場，直擊一名身穿雨衣的男子，對一名女子怒罵「臭婊子還躲，信不信我砍你！」雨衣男還出拳毆打女子卻自己滑倒。警方追查，想不到案情出現大逆轉，原來整起事件是黃男想打「知名度」，才花3000元請人來「演戲」。

黃姓網友日前在臉書爆料公社聲稱，他9月14日早上在台北市華山文創園區後方停車場附近邊走邊吃早餐，不久後發現一名戴著安全帽、身穿雨衣的男子坐在機車上，但附近一名長得還不錯的女子過馬路時卻聽到女生尖叫。

他聲稱聽到雨衣男對該女罵三字經、「臭婊子還躲，信不信我砍你」。他原以為是男女吵架，拿起手機錄影，意外錄下雨衣男朝女子頭部打一拳，但雨衣男要再次出拳時，卻不慎打到電線杆，最後自己意外滑倒的經過。

貼文一出，引來眾多網友砲轟，紛指雨衣男是「渣男」，但警方看到該則貼文後，認為「信不信我砍你」這句話疑有恐嚇之虞，主動追查，調閱監視器畫面循線找到也在華山文創園區附近上班的黃姓網友。

警方說，黃見警方找上門才知事情鬧大，聲稱自己只是為了增加網路知名度，才花3000元找來這對男女「演戲」，再假裝自己剛好路過拍下過程；黃擔心被拆穿，事前還要求「男女主角」演完後要到華山公園公廁換裝後才能離去。警方認定黃男的貼文與留言是不實謠言，最後將他依違反社會秩序維護法移請台北地院裁處。

（取自YouTube）