越勞拒捕遭警開槍打死 警政署：積極查明真相

上月底有越南移工被警方開9槍打死，「台灣移工聯盟」等團體出面聲援，到警政署前召開記者會抗議。（資料照，記者姚岳宏攝）

2017-09-17 22:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕上月底新竹縣有越南籍阮姓外勞被警方連開9槍後不治身亡，引發外界質疑警方用槍時機及執法過當，目前新竹地檢署已介入偵查，警政署今晚再度重申，會全力配合檢察官後續調查，以釐清相關責任及真相。

警政署指出，新竹縣警局竹北分局鳳岡派出所警員陳崇文，8月31日前往處理阮姓越南外勞意圖行竊並毀損車輛案，在情況急迫情形下，對阮男連開9槍致死，事發當日中午，新竹縣警局即主動通報駐台北越南經濟文化辦事處，說明其僑民在台死亡的訊息及案發經過。

另阮男在台胞妹亦在友人陪同下，於9月1日下午2時出面了解案情，其父則於9月5日晚間，在警方協助下自越抵台，死者父親阮國同要求我政府儘速查明真相。另越南辦事處亦質疑員警對外勞開9槍似有過當情形，希望台灣司法能公正地調查本案，並盼警方能協助家屬處理後事及提供人道關懷。

有關員警使用警槍反制，是否有過當問題，警政署長陳國恩已責成督察室督同新竹縣警局成立專案調查小組，務必以公正、客觀態度進行調查，警政署重申不掩飾、不庇縱決心，會以公開透明態度接受檢驗，決不徇私護短。