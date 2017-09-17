扣犯罪所得每月剩1千 受刑人不滿：不夠抽菸

2017-09-17 21:18

〔記者王定傳／新北報導〕因詐欺案入監服刑的吳姓男子，因犯罪所得高達142萬餘元，他拿不出錢來，檢方只好請監所沒收他的保管金、勞作金，每月留給他1千元花，吳男認為錢太少，向法院聲明異議，指他需要錢買生活用品，且自己有菸癮，1千元不夠，新北地院法官認為，吸菸費不是受刑人基本生活所需，予以駁回。

據查，吳男因詐欺等罪被判刑2年5個月，法院宣告沒收142萬犯罪所得，檢方因而函請監所沒收他的保管金、每月工作的勞作金，每月留1千元給他花。

吳男認為，檢方沒收親友寄入的金錢，並非不法所得，不能沒收，且他在監執行中，雖依法監獄應給予飲食物品，並供用衣被及其他必需器具，但他基於個人整體衛生考量，還有很多物品需自費購買，如竹蓆、被褥、刮鬍刀、指甲刀等，且他已18歲，依規定，可在指定時間、處所抽菸，需要菸品費，只留1千元根本不夠，只會增加家屬負擔。

法官認為，親友從監外寄入的保管財物，仍屬受刑人的財產，且監所已有給予醫療、飲食、物品，並供用基本生活所需物品，檢察官執行沒收，也兼顧其人權，酌留每月在監基本生活需用金額，並無增加親友負擔。

至於監獄行刑法雖規定受刑人可抽菸，但依立法意旨，同樣規定，為維護監所秩序、安全及減少不抽煙者的困擾，必須在指定的時間、處所抽菸，且為維護受刑人身心健康，監所應配合加強戒菸宣導，輔導戒菸，給予適當獎勵，吸菸者無法即刻戒癮，可逐步戒除，並非准予維持吸菸習慣，吸菸費用非受刑人基本生活所需，予以駁回。

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