小4男童遭擄走性侵 宜蘭警逮「佛珠男」

2017-09-17 20:35

〔記者林敬倫、簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣今天中午疑似發生一起性侵案，一名光頭男子騎乘紫色腳踏車，隨機擄走一名要叫打球哥哥回家吃飯的小4男童小明（化名），並帶往附近工地3樓性侵得逞，男童回家哭訴。警方已逮獲犯嫌，陸續偵辦中。

嫌犯陳男今天晚上7點已經到案，並承認犯行，據了解，陳男家住冬山鄉柯林村，有性侵前科，7月中月才剛出獄，今天甚至手戴佛珠犯案，他說，看到小男孩就會有衝動的感覺。警方表示，案情尚在釐清，孩子先交由社工安撫情緒，全案偵辦中。

據男童父親表示，該名男子常在住家附近出沒，兒子中午本來要去叫2名打球的哥哥回家吃飯，沒想到在半路上遭到該名騎乘紫色腳踏車的男子擄走，帶往附近河堤邊的工地3樓性侵得逞。

小明自己走路回家，並向爸媽哭訴，爸媽馬上帶著孩子報警，並到醫院驗傷。小明的父親表示，孩子回家後哭得很淒慘，平常他不是會這樣哭的人，真的很心疼又很生氣，兒子一定是飽受驚嚇，嫌犯他有印象，常在住家附近出沒，請社會大眾多多注意可疑人物，不要再發生憾事。

小明父親表示，兒子排行家中老3，該地區很荒涼，人煙稀少，該男子疑似有戴電子腳鐐，是一名性侵前科犯，兒子平常不會哭，但這件事真的讓他飽受驚嚇。

警方指出，犯嫌已經被逮獲，背景仍在釐清當中，孩子現階段交由社工安撫，全案陸續偵辦中。